Глава Запорожской ОВА: Ситуация на ЗАЭС напряженная. Но есть надежда, что станция вернется под наш контроль

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что ситуация на захваченной оккупантами ЗАЭС в Энергодаре из-за обстрелов со стороны россиян остается напряженной. В то же время, чиновник отметил, что есть надежда на то, что станция вернется под контроль НАЭК "Энергоатом" и Международного агентства по атомной энергии.

В настоящее время радиационный фон на АЭС соответствует норме, но сохраняется высокий риск аварии из-за непредвиденных действий орков, которые продолжают обстреливать станцию ​​из минометов. Александр Старух подчеркнул, что чем быстрее территория ЗАЭС будет демилитаризована, тем быстрее стабилизируется ситуация с безопасностью.

"Есть надежда, что ЗАЭС вернется под контроль "Энергоатома" и МАГАТЭ, а оккупанты выведут вооруженные подразделения с территории атомной станции, будут соблюдать международные нормы ведения войны".