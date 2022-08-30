Делегация МАГАТЭ прибыла в Киев
Далее она отправится на Запорожскую АЭС
IAEA
Делегация из 14 инспекторов Международного агентства по атомной энергии прибыла в столицу Украины перед запланированным визитом в Запорожскую атомную электростанцию, которая располагается на временно оккупированной россиянами территории. Об этом сообщает издание CNN.
Журналисты увидели инспекторов утром 30 августа в одной из гостиниц Киева. В состав делегации вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В состав миссии входят эксперты из Польши, Литвы (дружественных с Украиной стран), а также из Сербии и Китая, которые поддерживают отношения с российской федерацией.
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