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Сегодня отмечает День рождения лучший бомбардир в истории чемпионата Украины

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Настоящий голеадор

Сегодня отмечает День рождения лучший бомбардир в истории чемпионата Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Максим Александрович Шацких родился 30 августа 1978 года в Ташкенте. Узбекский нападающий выступал за сборную своей страны с 1999-го по 2011-й, являлся ее капитаном. На клубном уровне наиболее известен по выступлениям за киевское "Динамо" (1999—2009).

Шацких – лучший бомбардир в истории чемпионата Украины (123 мяча, делит рекорд с Ребровым), он является заслуженным спортсменом Республики Узбекистан (2000).

С "Динамо" форвард взял все трофеи на внутренней арене. После периода выступлений за "бело-синих" также защищал цвета киевского "Арсенала", "Локомотива" (Астана), одесского "Черноморца" и "Говерлы".

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Добавим, что также 30 августа отмечают День рождения Павел Недвед и еще один экс-форвард киевлян – Лаки Идахор.

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В статье: Лаки Идахор Максим Шацких
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