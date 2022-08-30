Разведка Великобритании оценила перспективы наступления ВСУ возле Херсона
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Генштаб ВСУ
Британская разведка оценила перспективы украинского контрнаступления на юге с учетом сплоченности сил, которые там сосредоточила россия. Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии.
С утра 29 августа 2022 несколько бригад ВСУ усилили артиллерийский обстрел на участках фронта на юге Украины, а украинские дальнобойные высокоточные удары продолжили препятствовать пополнению российских войск.
С начала августа россия прилагает значительные усилия для усиления своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона. По мнению британской разведки, существует реалистичная возможность того, что российская армия шагнула к рационализации нескольких полунезависимых оперативных командований, способствовавших ее плохой работе в начале вторжения.
"Если Украине удастся приступить к длительным наступательным операциям, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 August 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 30, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/q3wYzVuyKz
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gG1qJfkkwS
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