Разведка Великобритании оценила перспективы наступления ВСУ возле Херсона

Британская разведка оценила перспективы украинского контрнаступления на юге с учетом сплоченности сил, которые там сосредоточила россия. Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

С утра 29 августа 2022 несколько бригад ВСУ усилили артиллерийский обстрел на участках фронта на юге Украины, а украинские дальнобойные высокоточные удары продолжили препятствовать пополнению российских войск.

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С начала августа россия прилагает значительные усилия для усиления своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона. По мнению британской разведки, существует реалистичная возможность того, что российская армия шагнула к рационализации нескольких полунезависимых оперативных командований, способствовавших ее плохой работе в начале вторжения.

"Если Украине удастся приступить к длительным наступательным операциям, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге".