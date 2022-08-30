Подоляк: 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты
Восприятие происходящего пришло на второй день войны
Getty Images / Global Images Ukraine
Одной из главных ошибок в первые часы после полномасштабного вторжения РФ была неготовность уничтожать объекты инфраструктуры, чтобы остановить российских оккупантов.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "Фактам".
"По моему мнению, одна из ключевых ошибок, это когда началось интенсивное вторжение, но никто - ни наши граждане, ни военные, ни мы как органы управления - не мог поверить в то, что это происходит в XXI веке и происходит с нами. В то утро 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты, например", - отметил он.
По словам Подоляка, ситуация изменилась уже вечером 24 февраля.
"Первые несколько часов думали: мы вкладывали средства в комфорт для людей, как теперь разрушать все это? Вот эту тогдашнюю неторопливость считаю фундаментальной ошибкой. Однако где-то в 18:00 уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими ржавыми российскими танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре", - продолжил советник главы ОП.
"В общем, когда были отвергнуты все сомнения, началось максимально жестокое уничтожение элементов инфраструктуры. Надо разрушить – разрушим, главное уничтожить энное количество техники врага и его самого. Мы быстро разобрались, что перед нами орда", – добавил Подоляк.
Также, отметил он, власть допустила стратегические, информационные и кадровые ошибки.
"Вы хотите найти стратегические ошибки. Но, по-моему, сегодня говорить, что Украина допустила их, неправильно. Тактические, ситуативные, некоторые информационные - да. Кадровые ошибки тоже есть, безусловно. Ведь одно дело работать в мирное время, другое - в военное. Если видно, что человек не справляется с кризисом, находится в подавленном состоянии, то есть он не готов принимать решения и брать на себя ответственность, от него нужно быстрее избавляться", - подытожил Подоляк. Источник: https://censor.net/ru/n3364060
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