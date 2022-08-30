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Воздушные силы Украины показали боевую работу истребителя МиГ-29 и ракет HARM - ВИДЕО

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Украинский пилот снял видео боевой работы истребителя МиГ-29

Воздушные силы Украины показали боевую работу истребителя МиГ-29 и ракет HARM - ВИДЕО

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Новина українською

Воздушные силы Украины продемонстрировали видео боевой работы истребителя МиГ-29, которое снял пилот ВСУ, посвятив погибшему коллеге.

Украинский пилот снял и смонтировал видео боевой работы истребителя МиГ-29.

Иван посвящает это видео своему павшему собрату Евгению Лысенко, героически погибшему в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта".

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Детали: На видео-посвящении зафиксированы кадры вылетов истребителя и боевой работы по позициям врага разными типами ракет, в том числе, как подтвердили в пресс-службе ПС ВСУ, - американскими противорадиолокационными ракетами HARM.

Напомним, что в конце августа в командовании ПС ВСУ сообщили, что украинские военные уже начали успешно использовать высокоскоростные противорадиолокационные ракеты против российских систем противовоздушной обороны.


По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, AGM-88 HARM работают достаточно эффективно. Максимальная дальность пуска AGM-88 – 150 км, минимальная – 25.

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В статье: война с Россией
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