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Россияне вывозят в Крым зерно нового урожая - трасса заполнена грузовиками, набитыми украденным у украинцев

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(1 голосов)

Оккупанты вывозят все что можно

Россияне вывозят в Крым зерно нового урожая - трасса заполнена грузовиками, набитыми украденным у украинцев

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Новина українською

Россияне вывозят с оккупированных частей юга Украины новый урожай, трасса в оккупированный Крым заполнена грузовиками с награбленным у украинцев.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Издание отмечает, что с первых дней оккупации российские захватчики принялись грабить юг Украины. Из Мелитопольского района в сторону Крыма потянулись колонны машин, груженных зерном.

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"В сторону Мелитополя едут лишь одинокие легковушки, зато на полуостров доехать быстро не получится. Трасса заполнена грузовиками, доверху набитыми украденным в Мелитопольском, Бердянском и Васильевском районах зерном.

Такая картина наблюдается на крымской трассе ежедневно. Оккупанты вывозят уже новый урожай, скупленный за бесценок у местных фермеров. Многие из них бросают засеянные поля, так как не видят смысла собирать урожай", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
30.08.2022 в 18:12
Чтобы его вывезти, его сначала нужно было собрать! Без калабарантов не обошлось!
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.08.2022 в 18:25
Потерянный, тебе сначала нужно имя свое найти.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
30.08.2022 в 18:34
А що ж там збирать ? Лаптєногі пригнали з десяток комбайнів і пішли "жнивувать" . Тільки встигай камазіки подавать . І #er рипнися , бо сматрящі "GanDonівці" з автоматами шнирять . О така xu#nya , малята ... Орда , cкотиняча !
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
30.08.2022 в 18:38
ПС. Разів 6 редагував , щоб , на думку редактору сайту , не образити свинорусів ... Які ж ми "нєжні і толерантні" !
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