Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси
Подробностей встречи пока нет
Telegram Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во вторник, 30 августа.
Об этом сообщает CNN.
Издание, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента, сообщает, что встреча состоялась перед запланированным визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, который ожидается на этой неделе.
При этом никаких подробностей встречи пока не было обнародовано.
Напомним,
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.08.2022 в 18:24
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