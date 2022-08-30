Бенфика назвала сумму, за которую Яремчук перешел в Брюгге

"Бенфика" на официальном сайте подтвердила продажу форварда Романа Яремчука в "Брюгге" за 16 миллионов евро.

Еще три миллиона евро португальский клуб может получить в качестве бонусов за определенные достижения игрока в бельгийской команде.

Сообщается, что до трансфера "Бенфика" за 3 миллиона евро выкупила у "Гента" оставшиеся 25% прав на Яремчука. В 2021 году Орлы приобрели только 75% прав.

"Бенфика" также получит 10% следующего трансфера Яремчука, если "Брюгге" продаст игрока за 10 или больше миллионов евро.