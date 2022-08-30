Бенфика назвала сумму, за которую Яремчук перешел в Брюгге
Официальная информация от лиссабонского клуба
Фото: clubbrugge.be / Автор невідомий
"Бенфика" на официальном сайте подтвердила
Еще три миллиона евро португальский клуб может получить в качестве бонусов за определенные достижения игрока в бельгийской команде.
Сообщается, что до трансфера "Бенфика" за 3 миллиона евро выкупила у "Гента" оставшиеся 25% прав на Яремчука. В 2021 году Орлы приобрели только 75% прав.
"Бенфика" также получит 10% следующего трансфера Яремчука, если "Брюгге" продаст игрока за 10 или больше миллионов евро.
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Источник:SL Benfica
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