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"Для закрепления их нетрудоспособного статуса" - ВСУ снова ударили по главным мостам Херсона

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"Для закрепления их нетрудоспособного статуса" - ВСУ снова ударили по главным мостам Херсона

Фото из свободных источников

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Украинские защитники нанесли повторные удары по мостам в Херсонской области.

Об этом сообщает ОК "Південь".

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по 3 мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому – для закрепления их нетрудоспособного статуса", - говорится в сообщении.

Также, отметили в командовании, продолжаются позиционные бои для улучшения положения по линии фронта.

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В статье: война с Россией
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