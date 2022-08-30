"Для закрепления их нетрудоспособного статуса" - ВСУ снова ударили по главным мостам Херсона

Украинские защитники нанесли повторные удары по мостам в Херсонской области.

Об этом сообщает ОК "Південь".

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по 3 мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому – для закрепления их нетрудоспособного статуса", - говорится в сообщении.

Также, отметили в командовании, продолжаются позиционные бои для улучшения положения по линии фронта.