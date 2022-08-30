"Для закрепления их нетрудоспособного статуса" - ВСУ снова ударили по главным мостам Херсона
Все идет по плану
Фото из свободных источников
Украинские защитники нанесли повторные удары по мостам в Херсонской области.
Об этом сообщает ОК "Південь".
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по 3 мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому – для закрепления их нетрудоспособного статуса", - говорится в сообщении.
Также, отметили в командовании, продолжаются позиционные бои для улучшения положения по линии фронта.
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