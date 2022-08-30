Андрющенко: В Мариуполе произошел "голодный бунт" из-за нехватки гуманитарки - ВИДЕО
Первый настоящий голодный бунт
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Жители оккупированного россиянами Мариуполя устроили "голодный бунт", когда Красный Крест попытался отменить выдачу гуманитарной помощи из-за большого количества людей.
Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, в пункте в лугопарке им. Гурова объявили о приостановлении выдачи гуманитарной помощи, после чего начался "голодный бунт".
"Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником еды для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей, Красный Крест попытался упразднить выдачу. Возник настоящий бунт", - сказал Андрющенко.
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