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Андрющенко: В Мариуполе произошел "голодный бунт" из-за нехватки гуманитарки - ВИДЕО

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Первый настоящий голодный бунт

Андрющенко: В Мариуполе произошел "голодный бунт" из-за нехватки гуманитарки - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жители оккупированного россиянами Мариуполя устроили "голодный бунт", когда Красный Крест попытался отменить выдачу гуманитарной помощи из-за большого количества людей.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, в пункте в лугопарке им. Гурова объявили о приостановлении выдачи гуманитарной помощи, после чего начался "голодный бунт".

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"Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником еды для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей, Красный Крест попытался упразднить выдачу. Возник настоящий бунт", - сказал Андрющенко.

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В статье: война с Россией Петр Андрющенко
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