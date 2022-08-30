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На войне с россией погиб мастер спорта Украины по дзюдо и самбо

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Вадим Зеленюк погиб, защищая свою страну

На войне с россией погиб мастер спорта Украины по дзюдо и самбо

фото из свободных источников

Новина українською

На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по дзюдо и самбо Вадим Зеленюк.

Он погиб в боях за Украину в окрестностях Авдеевки, где враг совершил очередное наступление.

Вадим Зеленюк – мастер спорта Украины по дзюдо и самбо, победитель и неоднократный призер национального первенства, кубков Европы и мира.

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В 2013 году Зеленюк стал бронзовым призером чемпионата мира по боевому самбо (в категории до 68 килограммов).

Вадим погиб на 35-м году жизни, у него остались родители и сестра.

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В статье: война с Россией
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