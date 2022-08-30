Партизаны Мелитополя подорвали гостиничный комплекс, который фсбшники превратили в бордель

Партизаны во временно оккупированных городах не знают, что такое отдых. Они, как и наши военные, делают все возможное для победы над врагом. На этот раз они взорвали гостиницу, которую враг превратил в бордель.

Как рассказывают местные жители, враг теряет не только свои склады с оружием и боекомплектом. Наши партизаны также лишают оккупантов покоя. На этот раз они решили взорвать гостиницу "Цитадель", которая перестала выполнять свою первоочередную функцию.

Читайте также В Мелитополе прогремели четыре мощных взрыва

Стало известно, что вечером в Мелитополе прогремели сразу два мощных взрыва. Их услышали в южной части оккупированного россиянами города. Впоследствии сообщили, что горожане слышали работу местных партизан, которые буквально уничтожили логово разврата, которым лихо пользовались враги.

По данным местных СМИ, гостиницу "Цитадель" буквально превратили в бордель. Туда приезжали фсбшники, чтобы развлечься. А в этом им помогали местные жрицы любви. Заметим, что при взрыве вблизи гостиницы стояло около пяти автомобилей. Не исключено, что впоследствии станет известно не только о разрушенном здании, но и ликвидированных оккупантах.