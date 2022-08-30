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Игорь Кондратюк: Считаю, что футболисты УПЛ один раз в неделю должны заниматься военным делом

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В их числе есть и гениальные стрелки

Игорь Кондратюк: Считаю, что футболисты УПЛ один раз в неделю должны заниматься военным делом

instagram.com/kondratiuk_official

Новина українською

Украинский шоумен, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказался о военном вторжении российской федерации в Украину. По мнению Кондратюка, украинские футболисты обязаны знать военное дело.

"Я за то, чтобы один раз в неделю футболисты всех клубов УПЛ занимались военным делом. Чтобы у них на базах была военная комната, где стояло бы оружие. Футболисты должны знать [военное] дело: собирать автомат, гладить себе одежду. Почему нет? Они молодые ребята, у них все нормально со здоровьем. Думаю, в их числе есть и гениальные стрелки.

Давайте разберем предельный случай: враг продолжает наступать, их 140 миллионов орков упоротых. Подходим к границам, а на границе стоят молодые пограничники, и едет десять автобусов с футболистами УПЛ, и они их не пускают, и говорят, разворачивайтесь, враг уже возле Винницы. А футболисты, что скажут, у нас маникюр, татуировки испортятся. Они реально молодые ребята, которые обязаны это [военное дело] знать", - сказал Кондратюк.

Напомним, что в ночь на 24 февраля россия произвела ракетный обстрел и авиабомбардировку большинства украинских городов, а затем начала полномасштабное военное вторжение. Война россии против Украины продолжается уже 188-й день.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
31.08.2022 в 00:33
... маникюр, татуировки испортятся. Аххааха))) В точку!
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