Игорь Кондратюк: Считаю, что футболисты УПЛ один раз в неделю должны заниматься военным делом

Украинский шоумен, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказался о военном вторжении российской федерации в Украину. По мнению Кондратюка, украинские футболисты обязаны знать военное дело.

"Я за то, чтобы один раз в неделю футболисты всех клубов УПЛ занимались военным делом. Чтобы у них на базах была военная комната, где стояло бы оружие. Футболисты должны знать [военное] дело: собирать автомат, гладить себе одежду. Почему нет? Они молодые ребята, у них все нормально со здоровьем. Думаю, в их числе есть и гениальные стрелки.

Давайте разберем предельный случай: враг продолжает наступать, их 140 миллионов орков упоротых. Подходим к границам, а на границе стоят молодые пограничники, и едет десять автобусов с футболистами УПЛ, и они их не пускают, и говорят, разворачивайтесь, враг уже возле Винницы. А футболисты, что скажут, у нас маникюр, татуировки испортятся. Они реально молодые ребята, которые обязаны это [военное дело] знать", - сказал Кондратюк.