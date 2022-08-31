"Вымышленные победы только отдаляют настоящую Победу" - Генштаб просит не вырывать из контекста и не делать прогнозы

Генеральный штаб снова обратился к СМИ и популярным блоггерам с просьбой воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям Вооруженных сил Украины.

"Понимая высокий уровень общественного запроса, считаем необходимым еще раз обратиться к каждому, кто сознательно связывает свою работу с информацией, позиционирует свою деятельность как публичную, имеет многочисленную аудиторию и пользуется ее доверием:

- призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом

- напоминаем, что только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию", - говорится в сообщении.