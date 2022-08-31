"Вымышленные победы только отдаляют настоящую Победу" - Генштаб просит не вырывать из контекста и не делать прогнозы
Заявление Генштаба ВСУ
фото из свободных источников
Генеральный штаб снова обратился к СМИ и популярным блоггерам с просьбой воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям Вооруженных сил Украины.
"Понимая высокий уровень общественного запроса, считаем необходимым еще раз обратиться к каждому, кто сознательно связывает свою работу с информацией, позиционирует свою деятельность как публичную, имеет многочисленную аудиторию и пользуется ее доверием:
- призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом
- напоминаем, что только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию", - говорится в сообщении.
Также Генштаб отмечает "недопустимость двойной трактовки стратегической и оперативной обстановки, сложившейся на фронте российско-украинской войны, жонглировании военной терминологией, попытках продуцировать собственные, ничем не обоснованные прогнозы".
"Надо наконец признать, что вымышленные победы не приближают, а только отдаляют настоящую Победу, за которую сегодня бьется весь украинский народ! Поэтому именно от всех нас зависит, когда наша Победа наступит!".
Розуміючи високий рівень суспільного запиту, вважаємо за необхідне вкотре звернутися до кожного, хто свідомо пов’язує свою роботу з інформацією, позиціонує свою діяльність як публічну, має численну аудиторію і користується її довірою pic.twitter.com/2a2ufTF762— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) August 30, 2022
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