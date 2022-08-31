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"Вымышленные победы только отдаляют настоящую Победу" - Генштаб просит не вырывать из контекста и не делать прогнозы

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Заявление Генштаба ВСУ

"Вымышленные победы только отдаляют настоящую Победу" - Генштаб просит не вырывать из контекста и не делать прогнозы

фото из свободных источников

Новина українською

Генеральный штаб снова обратился к СМИ и популярным блоггерам с просьбой воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям Вооруженных сил Украины.

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"Понимая высокий уровень общественного запроса, считаем необходимым еще раз обратиться к каждому, кто сознательно связывает свою работу с информацией, позиционирует свою деятельность как публичную, имеет многочисленную аудиторию и пользуется ее доверием:

- призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом

- напоминаем, что только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию", - говорится в сообщении.

Также Генштаб отмечает "недопустимость двойной трактовки стратегической и оперативной обстановки, сложившейся на фронте российско-украинской войны, жонглировании военной терминологией, попытках продуцировать собственные, ничем не обоснованные прогнозы".

"Надо наконец признать, что вымышленные победы не приближают, а только отдаляют настоящую Победу, за которую сегодня бьется весь украинский народ! Поэтому именно от всех нас зависит, когда наша Победа наступит!".

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В статье: война с Россией
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