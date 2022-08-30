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"Держитесь подальше от российских военных объектов" - Зеленский обратился к крымчанам

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Придет и время Крыма

"Держитесь подальше от российских военных объектов" - Зеленский обратился к крымчанам

Зе!Президент

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Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа в своем традиционном ежедневном обращении к нации попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

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"Сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь подальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", - подчеркнул президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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