"Держитесь подальше от российских военных объектов" - Зеленский обратился к крымчанам
Придет и время Крыма
Зе!Президент
Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа в своем традиционном ежедневном обращении к нации попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.
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"Сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь подальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", - подчеркнул президент.
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