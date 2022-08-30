На 92-м году жизни умер Михаил Горбачев
Последний Генсек СССР ушел из жизни
фото из свободных источников
Последний секретарь КПСС Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни.
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Горбачев несколько лет находился в Центральной клинической больнице в Москве. У него был сахарный диабет, проблемы с почками.
Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и главой президиума Верховного Совета СССР.
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