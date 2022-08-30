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На 92-м году жизни умер Михаил Горбачев

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Последний Генсек СССР ушел из жизни

На 92-м году жизни умер Михаил Горбачев

фото из свободных источников

Новина українською

Последний секретарь КПСС Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни.

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Горбачев несколько лет находился в Центральной клинической больнице в Москве. У него был сахарный диабет, проблемы с почками.

Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и главой президиума Верховного Совета СССР.

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В статье: война с Россией
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