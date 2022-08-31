Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину и Краматорск, также ударили по жилому дому в Харькове

Под прицелом врага был Никопольский район. российские оккупационные войска обстреляли его из "Градов" и тяжелой артиллерии четыре раза в ночь. Дважды ударили по самому Никополю. Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс. В Мировской громаде обошлось без пострадавших. Ночью оккупанты обстреляли Харьков. "Прилет" произошел в Киевском районе, в центре города. Об этом пишет мэр города Харькова Игорь Терехов в сообщении в Telegram-канале. Предварительно, в результате "прилета" в городе пострадали два человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты ночью обстреляли центр Краматорска. Как сообщил мэр города Александр Гончаренко, в результате удара повредило многоэтажки, есть раненые.