Сегодня утром, 31 августа, над поселком Красногвардейское в северном Крыму вспыхнул мощный пожар, в воздух поднялся густой дым. Местные жители пишут, что горит нефтебаза. На место происшествия прибыли пожарные, по состоянию на 7 часов утра дым стал рассеиваться. Также в Белгородской области рф снова был зафиксирован "хлопок", об этом заявили местные власти. В Белгороде утром 31 августа прозвучало несколько взрывов. Так, губернатор вячеслав гладков сообщил, что в городе сработало ПВО.

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