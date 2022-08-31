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Отрицательный рост личного состава. Генштаб опубликовал потери россиян за предпоследний день лета

Общие новости
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"Орка тіло ляже в ґрунт – допоможе ЗСУ"

Отрицательный рост личного состава. Генштаб опубликовал потери россиян за предпоследний день лета

Генштаб ЗСУ

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 47900 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1974 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4312 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 1091 (+12) ед,
  • РСЗО – 285 (+3) ед,
  • средства ПВО – 152 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 204 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2),
  • крылатые ракеты – 196 (+0),
  • корабли / катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3236 (+19) ед,
  • специальная техника – 103(+0).
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Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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