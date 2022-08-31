Отрицательный рост личного состава. Генштаб опубликовал потери россиян за предпоследний день лета
"Орка тіло ляже в ґрунт – допоможе ЗСУ"
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 47900 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1974 (+20) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4312 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 1091 (+12) ед,
- РСЗО – 285 (+3) ед,
- средства ПВО – 152 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 204 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2),
- крылатые ракеты – 196 (+0),
- корабли / катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3236 (+19) ед,
- специальная техника – 103(+0).
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Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях. Данные уточняются.
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