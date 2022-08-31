Reuters: Делегация МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС

Колонна авто Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утром 31 августа отправилась из Киева на Запорожскую атомную электростанцию, которая находится возле временно оккупированного Энергодара.

Об этом сообщает издание Reuters. Неизвестно, когда именно миссия планирует добраться до самой станции.

Напомним, делегация МАГАТЭ состоит из 14 международных инспекторов из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии.

Возглавляет миссию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Перед отъездом на ЗАЭС он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности и гарантиях нераспространения ядерных материалов.