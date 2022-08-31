ВСУ ударили по мостам в Херсонской области и уничтожили за 30.08 на юге более 100 россиян
Горить-палає техніка ворожа
Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины на южном фронте в течение 30 августа уничтожили более 100 российских орков и более 30 единиц вражеской техники. Также ВСУ снова ударили по мостам Херсонской области и пунктам управления россиян. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
В течение суток ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ отработали удары по 4 пунктам управления вражеских войск и по 4 транспортным артериям: Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Степень повреждения мостов максимально ограничивает их использование.
Украинская авиация нанесла 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов. Всего за сутки украинские военные уничтожили на юге 117 орков, а также 32 единицы российской техники, в том числе: 9 танков Т-72, 3 реактивные системы залпового огня "Град", самоходную пушку "Гиацинт-С", самоходную гаубицу "Мста-С", 18 единиц автомобильной и бронированной техники.
Также ВСУ уничтожили 4 склада с вражескими боеприпасами в Херсонском, Баштанском, Бериславском и Каховском районах Херсонщины.
В Запорожской области (Токмак) ночью также уничтожен состав вражеского БК.
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