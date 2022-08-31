Британская разведка считает, что ВСУ удалось отодвинуть линию фронта на южном направлении
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ВСУ
Украинское контрнаступление представляет собой слаженный процесс, для правильной реализации которого потребуется некоторое время, как сообщают аналитики Института изучения войны.
По их оценкам, кремль, вероятно, хочет воспользоваться этим процессом в пропагандистских целях: чтобы представить украинские усилия в ложном свете как "провальные" и подорвать общественное доверие к их перспективам. В том числе из-за отсутствия "немедленного" взятия Херсона и плановое молчание украинской стороны о ходе контрнаступления.
В то же время, как сообщает британская разведка, ВСУ удалось местами отодвинуть линию фронта на южном направлении, однако теперь россия попытается укрепить эти участки. Для своего наступления украинские военные использовали относительно слабо защищенную российскую оборону. Сейчас ВС рф попытается закрыть эти "бреши", используя заранее определенные мобильные резервные подразделения.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 August 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 31, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/IrSemluAXE
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/fq7A8OxekQ
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