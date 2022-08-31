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Провокация к приезду МАГАТЭ? россияне обстреляли Энергодар

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А сейчас по всей стране объявлена воздушная тревога (по состоянию на 12 часов по киевскому времени)

Провокация к приезду МАГАТЭ? россияне обстреляли Энергодар

zaporojie24

Новина українською

Войска россии обстреливают город Энергодар Запорожской области, чтобы создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ, которая в среду, 31 августа, направляется на ЗАЭС, об этом заявил председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.

По его словам, целью этого действа является создание соответствующей картины для комиссии МАГАТЭ и формирование пула местных жителей, которые на камеры сообщат комиссии об обстрелах города с украинской стороны водохранилища.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов обнародовал фото, на которых видно обстрелянное здание мэрии.

Утром 31 августа колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева на ЗАЭС.

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В статье: война с Россией Дмитрий Орлов
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