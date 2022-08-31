Провокация к приезду МАГАТЭ? россияне обстреляли Энергодар
А сейчас по всей стране объявлена воздушная тревога (по состоянию на 12 часов по киевскому времени)
zaporojie24
Войска россии обстреливают город Энергодар Запорожской области, чтобы создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ, которая в среду, 31 августа, направляется на ЗАЭС, об этом заявил председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.
По его словам, целью этого действа является создание соответствующей картины для комиссии МАГАТЭ и формирование пула местных жителей, которые на камеры сообщат комиссии об обстрелах города с украинской стороны водохранилища.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов обнародовал фото, на которых видно обстрелянное здание мэрии.
Утром 31 августа колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева на ЗАЭС.
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