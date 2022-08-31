Провокация к приезду МАГАТЭ? россияне обстреляли Энергодар

Войска россии обстреливают город Энергодар Запорожской области, чтобы создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ, которая в среду, 31 августа, направляется на ЗАЭС, об этом заявил председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.

По его словам, целью этого действа является создание соответствующей картины для комиссии МАГАТЭ и формирование пула местных жителей, которые на камеры сообщат комиссии об обстрелах города с украинской стороны водохранилища.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов обнародовал фото, на которых видно обстрелянное здание мэрии.

Утром 31 августа колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева на ЗАЭС.