Компания для стремоусова. Запорожский коллаборант Балицкий сбежал в Крым
А что случилось?
Балицкий телеграм-канал
Запорожский коллаборант Евгений Балицкий опубликовал видеообращение, в котором сообщил о своем бегстве в Крым. Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале, но потом внезапно его удалил.
Он сообщил, что будет "руководить" временно оккупированной территорией Запорожской области из АР Крым из-за "семейных обстоятельств". Заверил, что у оккупационных властей все по плану – подготовка к т.н. референдуму в частности.
Накануне стало известно, что коллаборант Кирилл Стремоусов сбежал из Херсона. Свои видеообращения о том, что "россия в Херсоне навсегда" он записывал из Воронежа. Он заявил, что ездил в Воронеж якобы в командировку на 1 день. Однако на самом деле находился там трое суток.
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