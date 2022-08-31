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ГУР: россияне планируют укрепить оборону Крыма москвичами и питерцами

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ГУР: россияне планируют укрепить оборону Крыма москвичами и питерцами

ГУР

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Как стало известно ГУР, военные комиссариаты уже даже московской и ленинградской областей, в том числе москвы и санкт-петербурга, получили указания по массовому призыву на военную службу местных жителей.

Призванными во время скрытой мобилизации "москвичами" и "питерцами" будут комплектоваться военные части, дислоцированные в Крыму. Кроме того, с целью доукомплектования воинских частей вс рф дислоцированных на временно оккупированной территории АР Крым и усиления обороны Крымского полуострова командующим Южного военного округа генералом армии дворниковым александром владимировичем (т.н. "сирийским мясником") было принято решение отправить в Крым 1200 военнослужащих срочной службы.

Поскольку на территории АР Крым боевые действия пока не проводятся, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать все определенные законодательством рф надбавки. 1200 военнослужащих срочной службы будут служить и умирать под ударами украинских войск и от рук "партизан" за зарплату срочника, а это около 5 тыс. рублей (около 82 долларов США), как отмечает ГУР. Экономия государственных российских средств также состоится и за счет невыплаты компенсации при гибели военнослужащих, ведь участие срочников в боевых действиях российская федерация отрицает.

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В статье: война с Россией ГУР
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Источник:
ГУР

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