Ровно минута. Журналист показал, насколько быстро солдаты ВСУ сворачивают легендарную M777
"Gone in Sixty Seconds"
Getty Images/Global Images Ukraine
Легкая буксируемая гаубица M777 (неофициальное название среди украинских военных – "Три топора") – полевая прицепная гаубица со стволом калибра 155 миллиметров и длиной 39 калибра. Украинский журналист Андрей Цаплиенко поделился видео, на котором можно рассмотреть, как 7-8 солдат ВСУ сворачивают пушку буквально за минуту.
Автомобиль, похожий на HIMARS, это M1083A1P2, штатный тягач американской пушки.
Стоимость M777 составила 3,738 миллиона долларов США за единицу (экспортная стоимость, 2017 финансовый год).
С начала нулевых Цаплиенко регулярно оказывается в горячих точках разных военных конфликтов, освещая их для общественности. Он работал в Афганистане, Македонии, Ираке, Кот-д'Ивуаре, Непале, Шри-Ланке, Южной Осетии, Кашмире, Либерии, Бурунди, Колумбии. С начала вторжения россии в Украину он освещает события, связанные с войной.
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