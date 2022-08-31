"россияне не поняли реального положения дел". В ОК Юг рассказали о работе ВСУ возле Херсона

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала заявление министерства обороны россии относительно того, что наступление Вооруженных Сил Украины на Херсон якобы "с треском провалилось". Она отрицает эту информацию, и уже намекнула на успехи наших защитников, отметив, что "все покажет время и выдержка украинцев". Об этом Гуменюк рассказала в эфире всеукраинского телемарафона.

"У россиян так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш. Так и не поняли истинного положения дел".

Гуменюк отметила, что ВСУ продолжают уничтожать логистические центры противника на юге и работают над прекращением его транспортного сообщения, чтобы он не мог подтягивать резервы. Также ВСУ наносят удары по складам боеприпасов россиян.

Понтон через Днепр, который россияне возводят возле Антоновского моста в Херсоне, она назвала "бесконечным Lego-конструктором" оккупационных войск, который они пытаются "лепить, как из пластилина", потому что известно, что он находится под огневым контролем украинских сил.

"А мы продолжаем их методически дырявить".