"Пусть стоят в очередях". россияне заявили, что они не собираются делать пропуска для миссии МАГАТЭ
Нелюди
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Оккупанты заявляют, что не намерены выдавать специальные пропуска для миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Напомним, 31 августа она уехала на Запорожскую АЭС.
Член так называемого "главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" или просто предатель владимир рогов заявил, что миссия МАГАТЭ будет "стоять в очереди", чтобы попасть на оккупированную территорию. "Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут", – цинично заявил коллаборант.
По словам рогова, представители МАГАТЭ якобы могли "безопасно, быстро и без преград" добраться до АЭС из россии через оккупированные территории.
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