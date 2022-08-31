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"Пусть стоят в очередях". россияне заявили, что они не собираются делать пропуска для миссии МАГАТЭ

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"Пусть стоят в очередях". россияне заявили, что они не собираются делать пропуска для миссии МАГАТЭ

арт

Новина українською

Оккупанты заявляют, что не намерены выдавать специальные пропуска для миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Напомним, 31 августа она уехала на Запорожскую АЭС.

Член так называемого "главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" или просто предатель владимир рогов заявил, что миссия МАГАТЭ будет "стоять в очереди", чтобы попасть на оккупированную территорию. "Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут", – цинично заявил коллаборант.

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По словам рогова, представители МАГАТЭ якобы могли "безопасно, быстро и без преград" добраться до АЭС из россии через оккупированные территории.

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В статье: война с Россией МАГАТЭ
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