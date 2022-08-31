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ОК Південь: ЗСУ закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами

Общие новости
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Мосты под огневым контролем

ОК Південь: ЗСУ закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами

Фото из свободных источников

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На юге Украины ВСУ продолжают уничтожать логистические пути противника, пункты управления подразделениями, места скопления сил и средств противника.

Об этом сообщает ОК "Південь".

В дневной сводке отмечается, что прошедшей ночью ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии.

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Также отмечено, что украинские военные закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.

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В статье: война с Россией
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