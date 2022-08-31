ОК Південь: ЗСУ закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами

На юге Украины ВСУ продолжают уничтожать логистические пути противника, пункты управления подразделениями, места скопления сил и средств противника.

Об этом сообщает ОК "Південь".

В дневной сводке отмечается, что прошедшей ночью ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии.

Также отмечено, что украинские военные закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.