ОК Південь: ЗСУ закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами
Мосты под огневым контролем
Фото из свободных источников
На юге Украины ВСУ продолжают уничтожать логистические пути противника, пункты управления подразделениями, места скопления сил и средств противника.
Об этом сообщает ОК "Південь".
В дневной сводке отмечается, что прошедшей ночью ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии.
Также отмечено, что украинские военные закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.
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