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"Трупы заливают бетоном, а запах забивают хлоркой" - так россияне "реконструируют" Драмтеатр в Мариуполе

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Оккупанты пытаются "реконструировать" Драмтеатр в Мариуполе

"Трупы заливают бетоном, а запах забивают хлоркой" - так россияне "реконструируют" Драмтеатр в Мариуполе

t.me/V_Zelenskiy_official

Новина українською

Российские оккупационные войска пытаются "реконструировать" Драмтеатр в Мариуполе. Тела погибших заливают бетоном, а запах пытаются убрать хлоркой.

Об этом сообщает Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Оккупанты в мариупольском Драмтеатре бетоном заливают тела погибших, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки", - говорится в сообщении.

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По словам местных жителей, оккупантам не обойтись без хлорки, поскольку трупный запах пробивается даже через толстый слой бетона.

"Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (в здании - ред.), там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы - вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона", - говорят местные жители на правах анонимности.

По их словам, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россияне срочно проводят "реконструкцию" разрушенного Драмтеатра. В мэрии отмечают, что таким образом оккупанты хотят скрыть убийство около 600 гражданских.

Как известно, в марте российские военные сбросили бомбу на Драмтеатр в Мариуполе, где прятались сотни людей.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
31.08.2022 в 19:20
Бл@ді. Кінчені виплодки.
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