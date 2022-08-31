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18 - 200, 19 - 300, 5 без вести пропавших: потери спецотряда Меркурий войск Росгвардии - ВИДЕО

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Отработала арта ВСУ

18 - 200, 19 - 300, 5 без вести пропавших: потери спецотряда Меркурий войск Росгвардии - ВИДЕО

Оперативне командування Південь

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В 25-м отдельном отряде базирующегося в Смоленске спецназначения "Меркурий" войск Росгвардии подтвердили потери в Украине.

В сети опубликована видеозапись мемориального уголка подразделения, где стоят фотографии уничтоженных в Украине оккупантов. На столе, где лежат траурные гвоздики, размещено 18 фотографий. Именно о таком количестве ликвидированных на Харьковщине оккупантов из смоленского отряда спецназначения сообщают украинские источники.

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Отмечается, что оккупанты были уничтожены артиллерийским ударом ВСУ. Кроме того, во время успешной артатаки было ранено более 19 захватчиков. Еще пятеро – пропали без вести. Вероятное время уничтожения смоленских спецназовцев – 21 июля.

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В статье: война с Россией
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Матч Футболович
31.08.2022 в 19:56
Земля стекловатой, твари
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