18 - 200, 19 - 300, 5 без вести пропавших: потери спецотряда Меркурий войск Росгвардии - ВИДЕО
Отработала арта ВСУ
Оперативне командування Південь
В 25-м отдельном отряде базирующегося в Смоленске спецназначения "Меркурий" войск Росгвардии подтвердили потери в Украине.
В сети опубликована видеозапись мемориального уголка подразделения, где стоят фотографии уничтоженных в Украине оккупантов. На столе, где лежат траурные гвоздики, размещено 18 фотографий. Именно о таком количестве ликвидированных на Харьковщине оккупантов из смоленского отряда спецназначения сообщают украинские источники.
Отмечается, что оккупанты были уничтожены артиллерийским ударом ВСУ. Кроме того, во время успешной артатаки было ранено более 19 захватчиков. Еще пятеро – пропали без вести. Вероятное время уничтожения смоленских спецназовцев – 21 июля.
Со смоленским #25ооспн "Меркурий" 19/07/22 тоже, вроде, неплохо получилось https://t.co/vle13EPkFy #росгвардия #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/1KPIwyRTdJ— Necro Mancer (@666_mancer) August 31, 2022
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