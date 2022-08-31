Вблизи Херсона в очередной раз слышны мощные взрывы
На Херсонщине хороший урожай бавовны
Ілюстративне фото
Рядом с временно оккупированным Херсоном сегодня, 31 августа, прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает "Суспільне".
"Вблизи Херсона слышны мощные взрывы", - говорится в сообщении.
Официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе и вблизи него.
Напомним, что сегодня в Херсоне сообщали о мощных взрывах.
Вчера дважды за сутки в городе также были слышны взрывы.
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