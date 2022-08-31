С 24 февраля в плен в Украине попали 33 крымчанина
Такие данные дает ГУР
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С начала полномасштабной агрессии России против Украины в плен попали 24 военных, зарегистрированных в оккупированном Крыму.
Об этом сообщили Крым.Реалии в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
В разведке также уточнили, что еще 12 пленных (девять из них с крымской регистрацией и трое – не с крымской) – это военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ВМФ РФ (в/ч 13140). Из чего можно сделать вывод о 33 военнопленных крымчанах.
Редакция издания Крым.Реалии также идентифицировала восемь крымчан, попавших под обмен в июне 2022 года и уже вернувшихся в Крым.
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