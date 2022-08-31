США готовят новый пакет военной помощи для Украины

Администрация президента США Джо Байдена в скором времени объявит о дополнительной помощи по безопасности для Украины.

Об этом заявил в среду официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, пишет Reuters .

"В ближайшие дни будут объявления о предстоящей помощи безопасности", - сказал Кирби на брифинге.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.

В День независимости Украины Белый дом анонсировал крупнейший за все время пакет военной помощи почти на 3 млрд долларов.