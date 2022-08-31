Минобороны подало в Раду предложения по воинскому учету для женщин

Министерство обороны Украины внесло предложения в Раду, которые направлены на урегулирование вопроса постановки женщин на военный учет.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Минобороны разработало и передало в Верховную раду предложения изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин. Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - написала Маляр.

Она подчеркнула, что постановка женщин на военный учет была урегулирована законом и Генштаб или Минобороны не могут вводить любые нововведения без изменений в законе.

По словам Маляр, сейчас в Украине нет острой нужды в том, чтобы существенно увеличить количество женщин на военном учете. Но при этом для ВСУ остается потребность в отдельных специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

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"Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности", - добавила Маляр.

Она также напомнила, что речь идет только о добровольной постановке на военный учет, поскольку "с 2014 года ни одна женщина не попала на фронт в принудительном порядке".

Отметим, что в октябре 2022 года в силу вступает приказ Министерства обороны, согласно которому украинки определенных профессий должны будут встать на воинский учет.

В перечень из профессий отнесли: медицинское дело, маркетинг, инженерию, пищевые технологии, журналистику - всего 14 специальностей и 7 смежных с ними профессий. При этом женщины, чьи сферы деятельности не указаны выше, могут встать на военный учет в добровольном порядке.