На россии вознамерились защищать интересы русскоговорящего населения Молдовы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул о существовании русскоязычных жителей Молдовы и пообещал "защитить" их. Что именно он имел в виду, Лавров не объяснил.

Об этом глава МИД России заявил во время выступления перед российскими детьми по случаю начала нового учебного года. Также он обратил внимание на существование Гагаузии в составе Молдовы и намекнул, что ей нужно предоставить более широкую автономию.

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"Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного населения Молдовы и Приднестровья не пострадали никоим образом. Не будем также забывать, что, кроме Приднестровья, в Молдове есть также Гагаузия, которая также претендует на особый статус и уже имеет определенные элементы этого особого статуса", – сказал Лавров.

Он также заявил, что молдавские власти должны "прекратить играть в навязанные Западом геополитические игры и задуматься об интересах тех людей, которые живут бок о бок".