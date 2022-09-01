  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ сообщил о попытках наступления россиян только на двух направлениях
В тренде

Генштаб ВСУ сообщил о попытках наступления россиян только на двух направлениях

Общие новости
(1 голосов)

Сводка за последний день лета

Генштаб ВСУ сообщил о попытках наступления россиян только на двух направлениях

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ публикует сводку о ситуации на фронте по состоянию на утро четверга, 1 сентября. Указывается, что россияне сосредотачиваются на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, а также удерживании захваченных районов Луганской, Донецкой, Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

  • Волынское и Полесское направления

обстановка остается без изменений. Подразделения вооруженных сил беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства беларуси.

  • Сиверское направление

Россияне продолжают удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг с применением ствольной артиллерии обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Железный Мост Черниговской области.

  • Харьковское направление

противник осуществил обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Кленово, Дементиевка, Русские Тишки, Большие Проходы, Петровка, Победа, Байрак, Шевеловка. Продолжает ведение воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

  • Славянское направление

совершены обстрелы с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Краснополье, Вернополье, Грушувахе.

  • Донецкое направление

противник продолжает ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оказывает огненное воздействие и пытается улучшить тактическое положение, активно ведет воздушную разведку.

  • Краматорское направление

россияне совершали обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.

  • Бахмутское направление

враг осуществил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево.

  • Авдеевское направление

армия рф осуществляла обстрелы с применением ствольной, реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанесла авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.

  • Новопавловское направление

враг производил обстрелы позиций наших войск с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Вел наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, успеха не имел.

  • Запорожское направление

обстрелы позиций защитников Украины в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Новоданиловка, Новояковловка, Дорожнянка, Зеленое Поле, Волшебное, Белогорье.

  • Южнобужское направление

россияне основные усилия сосредотачивают на удержании занимаемых позиций. Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Обстрелял объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степная Долина, Новониколаевка, Степное, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибужское, Николаевка, Заря, Луч, Ивановка, Княжевка. В целях ведения воздушной разведки активно применял БпЛА на указанном направлении. Противник пытается восстановить логистическое обеспечение своих войск.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде