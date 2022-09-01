Генштаб ВСУ сообщил о попытках наступления россиян только на двух направлениях
Сводка за последний день лета
Генеральный штаб ВСУ публикует сводку о ситуации на фронте по состоянию на утро четверга, 1 сентября. Указывается, что россияне сосредотачиваются на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, а также удерживании захваченных районов Луганской, Донецкой, Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.
- Волынское и Полесское направления
обстановка остается без изменений. Подразделения вооруженных сил беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства беларуси.
- Сиверское направление
Россияне продолжают удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг с применением ствольной артиллерии обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Железный Мост Черниговской области.
- Харьковское направление
противник осуществил обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Кленово, Дементиевка, Русские Тишки, Большие Проходы, Петровка, Победа, Байрак, Шевеловка. Продолжает ведение воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов.
- Славянское направление
совершены обстрелы с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Краснополье, Вернополье, Грушувахе.
- Донецкое направление
противник продолжает ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оказывает огненное воздействие и пытается улучшить тактическое положение, активно ведет воздушную разведку.
- Краматорское направление
россияне совершали обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.
- Бахмутское направление
враг осуществил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево.
- Авдеевское направление
армия рф осуществляла обстрелы с применением ствольной, реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанесла авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.
- Новопавловское направление
враг производил обстрелы позиций наших войск с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Вел наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, успеха не имел.
- Запорожское направление
обстрелы позиций защитников Украины в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Новоданиловка, Новояковловка, Дорожнянка, Зеленое Поле, Волшебное, Белогорье.
- Южнобужское направление
россияне основные усилия сосредотачивают на удержании занимаемых позиций. Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Обстрелял объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степная Долина, Новониколаевка, Степное, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибужское, Николаевка, Заря, Луч, Ивановка, Княжевка. В целях ведения воздушной разведки активно применял БпЛА на указанном направлении. Противник пытается восстановить логистическое обеспечение своих войск.
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