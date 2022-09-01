Генштаб ВСУ сообщил о попытках наступления россиян только на двух направлениях

Генеральный штаб ВСУ публикует сводку о ситуации на фронте по состоянию на утро четверга, 1 сентября. Указывается, что россияне сосредотачиваются на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, а также удерживании захваченных районов Луганской, Донецкой, Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

Волынское и Полесское направления

обстановка остается без изменений. Подразделения вооруженных сил беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства беларуси.

Сиверское направление

Россияне продолжают удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг с применением ствольной артиллерии обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Железный Мост Черниговской области.

Харьковское направление

противник осуществил обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Кленово, Дементиевка, Русские Тишки, Большие Проходы, Петровка, Победа, Байрак, Шевеловка. Продолжает ведение воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Славянское направление

совершены обстрелы с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Краснополье, Вернополье, Грушувахе.

Донецкое направление

противник продолжает ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оказывает огненное воздействие и пытается улучшить тактическое положение, активно ведет воздушную разведку.

Краматорское направление

россияне совершали обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.

Бахмутское направление

враг осуществил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево.

Авдеевское направление

армия рф осуществляла обстрелы с применением ствольной, реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанесла авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.

Новопавловское направление

враг производил обстрелы позиций наших войск с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Вел наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, успеха не имел.

Запорожское направление

обстрелы позиций защитников Украины в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Новоданиловка, Новояковловка, Дорожнянка, Зеленое Поле, Волшебное, Белогорье.

Южнобужское направление

россияне основные усилия сосредотачивают на удержании занимаемых позиций. Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Обстрелял объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степная Долина, Новониколаевка, Степное, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибужское, Николаевка, Заря, Луч, Ивановка, Княжевка. В целях ведения воздушной разведки активно применял БпЛА на указанном направлении. Противник пытается восстановить логистическое обеспечение своих войск.