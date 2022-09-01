Вооруженные Силы Украины на юге уничтожили более 200 россиян и 6 складов боеприпасов

Вооруженные силы Украины в течение 31 августа уничтожили более двухсот россиян и шесть складов боеприпасов. Украинская авиация нанесла 24 удара по местам сосредоточения орков, их сил и средств, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по пунктам управления беспилотниками, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станциям, а также по реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны россиян. В командовании говорят, что ВСУ удерживают Каховский и Дарьевский мосты под плотным огневым контролем, поэтому это исключает их использование для подтягивания российской техники и боеприпасов.

"Попадания результативны, повреждения существенные. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена".

В ОК подтвердили, что на южном фронте в результате ударов украинских военных оккупанты потеряли: 201 солдата, 12 танков Т-72, ​​18 единиц авто бронетехники, тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3", 5 гаубиц -Б", самоходную гаубицу "Акация", 2 самоходных артиллерийских установки, 3 мобильных миномета.

Также ВСУ уничтожили 6 складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков армии рф.