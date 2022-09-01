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"Встречают" МАГАТЭ: в Энергодаре россияне обстреливают артиллерией согласованный маршрут миссии

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"Встречают" МАГАТЭ: в Энергодаре россияне обстреливают артиллерией согласованный маршрут миссии

ЭнергоАТОМ

Новина українською

российские оккупанты с пяти часов утра обстреливают Энергодар, уже есть попадание в гражданские объекты. Слышны автоматные очереди, есть пострадавшие. Армия рф также бьет снарядами, над городом летают вертолеты. Об этом сообщают мэр Энергодара Дмитрий Орлов и глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Жителей попросили оставаться дома и обязательно соблюдать правила двух стен.

Старух отметил, что россия ведет артобстрел заранее согласованного маршрута миссии МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение из-за соображений безопасности.

Тем временем в оркостане СМИ рассказывают о "высадке украинского десанта в Энергодаре для провокаций перед приездом МАГАТЭ".

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В статье: война с Россией ЗАЭС МАГАТЭ Запорожская АЭС
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