"Встречают" МАГАТЭ: в Энергодаре россияне обстреливают артиллерией согласованный маршрут миссии

российские оккупанты с пяти часов утра обстреливают Энергодар, уже есть попадание в гражданские объекты. Слышны автоматные очереди, есть пострадавшие. Армия рф также бьет снарядами, над городом летают вертолеты. Об этом сообщают мэр Энергодара Дмитрий Орлов и глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Жителей попросили оставаться дома и обязательно соблюдать правила двух стен.

Старух отметил, что россия ведет артобстрел заранее согласованного маршрута миссии МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение из-за соображений безопасности.

Тем временем в оркостане СМИ рассказывают о "высадке украинского десанта в Энергодаре для провокаций перед приездом МАГАТЭ".