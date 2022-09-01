Почти полтысячи россиян и куча техники. Генштаб сообщил о потерях оккупантов за последний день лета
Орки продолжают становиться удобрением для украинской земли
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 48350 (+450) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1997 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4345 (+33) ед,
- артиллерийских систем – 1115 (+24) ед,
- РСЗО – 287 (+2) ед,
- средства ПВО – 153 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 205 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2),
- крылатые ракеты – 196 (+0),
- корабли / катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3239 (+3) ед,
- специальная техника – 104 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях. Данные уточняются.
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