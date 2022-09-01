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Почти полтысячи россиян и куча техники. Генштаб сообщил о потерях оккупантов за последний день лета

Общие новости
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Орки продолжают становиться удобрением для украинской земли

Почти полтысячи россиян и куча техники. Генштаб сообщил о потерях оккупантов за последний день лета

Генштаб ЗСУ

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 48350 (+450) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1997 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4345 (+33) ед,
  • артиллерийских систем – 1115 (+24) ед,
  • РСЗО – 287 (+2) ед,
  • средства ПВО – 153 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 205 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2),
  • крылатые ракеты – 196 (+0),
  • корабли / катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3239 (+3) ед,
  • специальная техника – 104 (+1).
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Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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