Отключился энергоблок. Из-за обстрелов рф на ЗАЭС сработала защита, в россми заявили о "десанте ВСУ"

Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 04:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов. Это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия рашистов привели к отключению блока и обесточиванию станции, как сообщает пресс-служба Энергоатома.

Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС. Украинский персонал станции делает все возможное для устранения повреждений ее инфраструктуры.

При этом в россми цинично заявили, что "армией рф были приняты меры по уничтожению высадившегося у ЗАЭС украинского десанта (в количестве 60 человек), в том числе с применением армейской авиации".