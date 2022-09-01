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Отключился энергоблок. Из-за обстрелов рф на ЗАЭС сработала защита, в россми заявили о "десанте ВСУ"

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В преддверии визита миссии МАГАТЭ рашисты прибегли к новым провокациям на ЗАЭС

Отключился энергоблок. Из-за обстрелов рф на ЗАЭС сработала защита, в россми заявили о "десанте ВСУ"

Енергоатом

Новина українською

Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 04:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов. Это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия рашистов привели к отключению блока и обесточиванию станции, как сообщает пресс-служба Энергоатома.

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Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС. Украинский персонал станции делает все возможное для устранения повреждений ее инфраструктуры.

При этом в россми цинично заявили, что "армией рф были приняты меры по уничтожению высадившегося у ЗАЭС украинского десанта (в количестве 60 человек), в том числе с применением армейской авиации".

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В статье: война с Россией ЗАЭС Энергоатом Запорожская АЭС
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Источник:
Энергоатом

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