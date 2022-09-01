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Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину и Николаевщину, также выпустили 2 ракеты по Одесщине

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Проклятые орки

Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину и Николаевщину, также выпустили 2 ракеты по Одесщине

Лукашук телеграм-канал

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Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы. Никопольский район российские войска атаковали четыре раза – стреляли по четырем громадам. По Никополю и Красногригорьевской громаде били российские "Грады". В Красногригорьевке враг попал по центру поселка. Предварительно ранен один человек, 70-летний мужчина, он в больнице в тяжелом состоянии. В поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. Снаряды коснулись и линии электропередач. В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших. По Мировской и Марганецкой громадам била вражеская тяжелая артиллерия. Есть разрушения, люди целые. В Марганецкой громаде выведена из строя линия электропередач. 3 000 семей остались без света. Половину из них электрики уже подключили. Работы продолжаются. В Криворожском районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольской громаде. Изуродованы хозяйственные постройки. Люди невредимы. Сегодня, 1 сентября, около 02:30 обстрелам подверглось с. Красная Долина (Николаевская область). Попадание было по открытым территориям. Пострадавших нет. Ночью Одесщина была атакована двумя ракетами "Оникс". Одну уничтожила ПВО, вторая попала по открытой местности, разрушений и пострадавшим нет. Ракеты были выпущены с территории оккупированного Крыма.

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В статье: война с Россией Виталий Ким Николай Лукашук Валентин Резниченко Сергей Братчук
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