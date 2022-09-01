Бумеранг российского производства. В Белгородской области упали запущенные по Украине ракеты
Упс
россми
В Белгородской области вчера вечером, 31 августа, местные жители сообщали о взрывах. Как минимум две ракеты, которые рашисты запустили по Харькову, до цели не долетели.
Позже появилась информация о том, что ракета, которую российские войска запускали в сторону Харькова, могла упасть на территории российского города Строитель.
"Пишут, что было сбитие чего-то в районе Строителя. Однако одна ракета точно упала ближе к границе. Скорее всего, жители приграничных сел слышали другой хлопок, то есть их было два", – написал один из Telegram-каналов.
"Вторая по счету ракета при запуске "глюканула". Сначала большая яркая вспышка, потом россыпь чуть выше в небе и сильный хлопок".
Местные росСМИ успокаивали жителей и писали, что это работает ПВО. Перед этим сообщалось, что в Белгороде выстроилась огромная очередь на железнодорожном вокзале из желающих быстрее покинуть город.
Популярное сейчас
- Заря заявила на сезон УПЛ вингера Динамо
- Заоблачный ценник Мудрика, неудержимый Холанд и новые владельцы Милана. Главные новости за 31 августа
- АПЛ. Ливерпуль на последних секундах вырвал волевую победу над Ньюкаслом
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО