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Бумеранг российского производства. В Белгородской области упали запущенные по Украине ракеты

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Бумеранг российского производства. В Белгородской области упали запущенные по Украине ракеты

россми

Новина українською

В Белгородской области вчера вечером, 31 августа, местные жители сообщали о взрывах. Как минимум две ракеты, которые рашисты запустили по Харькову, до цели не долетели.

Позже появилась информация о том, что ракета, которую российские войска запускали в сторону Харькова, могла упасть на территории российского города Строитель.

"Пишут, что было сбитие чего-то в районе Строителя. Однако одна ракета точно упала ближе к границе. Скорее всего, жители приграничных сел слышали другой хлопок, то есть их было два", – написал один из Telegram-каналов.

"Вторая по счету ракета при запуске "глюканула". Сначала большая яркая вспышка, потом россыпь чуть выше в небе и сильный хлопок".

Местные росСМИ успокаивали жителей и писали, что это работает ПВО. Перед этим сообщалось, что в Белгороде выстроилась огромная очередь на железнодорожном вокзале из желающих быстрее покинуть город.

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В статье: война с Россией
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