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В ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ будет разворачиваться неделями, а, может быть, и месяцами

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Информация от аналитиков

В ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ будет разворачиваться неделями, а, может быть, и месяцами

Генеральний штаб ЗСУ

Новина українською

Институт изучения войны предупредил, что контрнаступление украинских сил может занять месяцы и не является быстрым процессом. Об этом говорится в отчете ISW. ВСУ используют это время для разгрома уязвимых участков вдоль линии фронта, предотвращая разрушение городов и сел.

Аналитики отмечают, что время начала контрнаступления ВСУ соответствует деградации российского наступательного потенциала на западе Херсонской области.

Нет оснований подозревать, что украинское командование выбрало неуместное время для контрнаступления, отмечают эксперты. Поэтому в Институте советуют не поддаваться российским информационным операциям, изображающим украинское контрнаступление в Херсонской области провальным или изображающим Украину беспомощной марионеткой западных хозяев.

У ВСУ недостаточно механизированных сил для быстрого уничтожения обороны россии, поэтому они создавали условия, атакуя вражеские линии связи, командование и технику.

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В статье: война с Россией ВСУ ISW
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Источник:
understandingwar.org

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