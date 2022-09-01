В ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ будет разворачиваться неделями, а, может быть, и месяцами

Институт изучения войны предупредил, что контрнаступление украинских сил может занять месяцы и не является быстрым процессом. Об этом говорится в отчете ISW. ВСУ используют это время для разгрома уязвимых участков вдоль линии фронта, предотвращая разрушение городов и сел.

Аналитики отмечают, что время начала контрнаступления ВСУ соответствует деградации российского наступательного потенциала на западе Херсонской области.

Нет оснований подозревать, что украинское командование выбрало неуместное время для контрнаступления, отмечают эксперты. Поэтому в Институте советуют не поддаваться российским информационным операциям, изображающим украинское контрнаступление в Херсонской области провальным или изображающим Украину беспомощной марионеткой западных хозяев.

У ВСУ недостаточно механизированных сил для быстрого уничтожения обороны россии, поэтому они создавали условия, атакуя вражеские линии связи, командование и технику.