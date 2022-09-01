В ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ будет разворачиваться неделями, а, может быть, и месяцами
Информация от аналитиков
Генеральний штаб ЗСУ
Институт изучения войны предупредил, что контрнаступление украинских сил может занять месяцы и не является быстрым процессом. Об этом говорится в отчете ISW. ВСУ используют это время для разгрома уязвимых участков вдоль линии фронта, предотвращая разрушение городов и сел.
Аналитики отмечают, что время начала контрнаступления ВСУ соответствует деградации российского наступательного потенциала на западе Херсонской области.
Нет оснований подозревать, что украинское командование выбрало неуместное время для контрнаступления, отмечают эксперты. Поэтому в Институте советуют не поддаваться российским информационным операциям, изображающим украинское контрнаступление в Херсонской области провальным или изображающим Украину беспомощной марионеткой западных хозяев.
У ВСУ недостаточно механизированных сил для быстрого уничтожения обороны россии, поэтому они создавали условия, атакуя вражеские линии связи, командование и технику.
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