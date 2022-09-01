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CNN: в россии острая нехватка личного состава, путин готов отправлять в Украину раненых и осужденных

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CNN: в россии острая нехватка личного состава, путин готов отправлять в Украину раненых и осужденных

арт

Новина українською

В США считают, что россия столкнулась с серьезной нехваткой военнослужащих, которых можно отправить на войну в Украину. В кремле ищут новые способы увеличить численность своих оккупационных войск.

Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на двух американских чиновников. По словам собеседников журналистов, министерство нападения россии задумало заставить раненых солдат вернуться на поле боя, а также привлечь сотрудников охранных компаний.

Кроме того, по словам источников журналистов, США располагает "достоверной информацией" о том, что россия, вероятно, начнет вербовку осужденных преступников "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

Читайте такжеВ ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ будет разворачиваться неделями, а, может быть, и месяцами

Между тем еще один регион россии объявил о наборе добровольцев для участия в войне в Украине, об этом сообщает ISW. 31 августа о формировании добровольческого инженерно-саперного батальона "Даурский" объявили в Забайкальском крае. Рашистам обещают премию в размере 100 000 рублей (1639 долларов США) и надбавку за работу в опасных условиях до 240 000 рублей (3934 доллара).

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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