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ВВС: россия в войне с Украиной потеряла около 1000 элитных военных

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И еще около 47 тысяч орков?

ВВС: россия в войне с Украиной потеряла около 1000 элитных военных

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

За полгода войны в Украине российская армия потеряла тысячи военнослужащих, в том числе более 900 элитных. Среди них спецназовцы, морские пехотинцы и десантники. Об этом сообщает издание BBC.

По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В результате задачи, обычно ставящиеся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам.

По мнению экспертов, компенсировать потерю всех этих специалистов россии будет проблематично. По состоянию на 1 сентября по открытым данным BBC удалось установить гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них офицер (22%).

По открытым данным, наибольшие среди десантников потери понес 331 гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка. В элитном отряде ВДВ — 45-й гвардейской бригаде спецназа – удалось установить гибель 14 военнослужащих.

BBC также сообщает о гибели 67 военных летчиков, включая штурманов и бортмехаников. Экипажи боевых самолетов и вертолетов — элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет.

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В статье: война с Россией
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Источник:
bbc.global.ssl.fastly.net

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