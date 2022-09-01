ВВС: россия в войне с Украиной потеряла около 1000 элитных военных
И еще около 47 тысяч орков?
Getty Images/Global Images Ukraine
За полгода войны в Украине российская армия потеряла тысячи военнослужащих, в том числе более 900 элитных. Среди них спецназовцы, морские пехотинцы и десантники. Об этом сообщает издание BBC.
По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В результате задачи, обычно ставящиеся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам.
По мнению экспертов, компенсировать потерю всех этих специалистов россии будет проблематично. По состоянию на 1 сентября по открытым данным BBC удалось установить гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них офицер (22%).
По открытым данным, наибольшие среди десантников потери понес 331 гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка. В элитном отряде ВДВ — 45-й гвардейской бригаде спецназа – удалось установить гибель 14 военнослужащих.
BBC также сообщает о гибели 67 военных летчиков, включая штурманов и бортмехаников. Экипажи боевых самолетов и вертолетов — элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет.
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