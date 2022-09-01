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Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС

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Сколько бреда им предстоит выслушать от оккупантов…

Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС

Фото: Энергоатом / Автор неизвестен

Новина українською

Миссия МАГАТЭ, которая едет на Запорожскую атомную электростанцию, уже проехала в "серую" зону в Энергодар. Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".

По словам корреспондента агентства, во время проезда миссии были слышны выстрелы из стрелкового оружия со стороны орков.

Ранее в течение нескольких часов миссия стояла на блокпосте в Новоалександровке, ожидая разрешения службы безопасности для дальнейшего проезда.

росСМИ пишут, что миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. В состав делегации входят эксперты из Польши, Литвы, Китая, Франции и других стран. Представителей США и россии в составе делегации нет.

ОБНОВЛЕНО: Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, подтверждает Энергоатом.

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В статье: война с Россией ЗАЭС МАГАТЭ Запорожская АЭС
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Источник:
ua.interfax.com.ua

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