Суд запретил УПЛ и УАФ наказывать клубы за нарушение условий единого телепула

Печерский суд запретил УПЛ и УАФ бросать страйки на ютуб-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов. Печерский районный суд Киева принял два решения об обеспечении исков по истории с телепулом УПЛ. Заместитель генерального директора киевского "Динамо" Сергей Мохник отметил:

"Решение официальное. У нас есть два постановления Печерского суда. Сегодня должно было быть заседание КДК относительно первых матчей". "В итоге КДК решил отложить принятие решения по вопросу. Они читали решение Суда. Одним решением Суд запретил УПЛ и Сетанте подавать жалобы на трансляции в Ютубе. Вторым решением Суд запретил УАФ применять штрафные и спортивные санкции".

Первым постановлением судья Светлана Волкова запретила Украинской ассоциации футбола, Украинской Премьер-лиге и Setanta Sports препятствовать трансляции домашних матчей "Динамо", "Зари", "Днепра-1", "Металлиста" и "Руха" на YouTube-платформах. В том числе путем подачи жалоб в YouTube о нарушении этими каналами авторских прав.

Речь идет о показе таких матчей в сезоне-2022/23 на официальных YouTube-каналах перечисленных клубов, а также на YouTube-каналах Football Hub, ПроФутбол Digital и ТСН-Проспорт, входящих в медиахолдинг "1+1 media".

Вторым постановлением судья Сергей Вовк запретил УАФ и УПЛ применять какие-либо денежные и спортивные санкции к футбольным клубам, которые собираются транслировать самостоятельно свои домашние матчи. В определении Печерского суда также от 31 августа указано, что соответствующее заявление о принятии необходимых мер подала Лобановская Светлана Валерьевна – дочь Валерия Лобановского.