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Суд запретил УПЛ и УАФ наказывать клубы за нарушение условий единого телепула

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Суд запретил УПЛ и УАФ наказывать клубы за нарушение условий единого телепула

Олександр Приходько

Новина українською

Печерский суд запретил УПЛ и УАФ бросать страйки на ютуб-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов. Печерский районный суд Киева принял два решения об обеспечении исков по истории с телепулом УПЛ. Заместитель генерального директора киевского "Динамо" Сергей Мохник отметил:

"Решение официальное. У нас есть два постановления Печерского суда. Сегодня должно было быть заседание КДК относительно первых матчей".

"В итоге КДК решил отложить принятие решения по вопросу. Они читали решение Суда. Одним решением Суд запретил УПЛ и Сетанте подавать жалобы на трансляции в Ютубе. Вторым решением Суд запретил УАФ применять штрафные и спортивные санкции".

Читайте такжеДинамо, Днепр-1, Металлист, Заря и Рух проведут пресс-конференцию относительно трансляций своих матчей

Первым постановлением судья Светлана Волкова запретила Украинской ассоциации футбола, Украинской Премьер-лиге и Setanta Sports препятствовать трансляции домашних матчей "Динамо", "Зари", "Днепра-1", "Металлиста" и "Руха" на YouTube-платформах. В том числе путем подачи жалоб в YouTube о нарушении этими каналами авторских прав.

Речь идет о показе таких матчей в сезоне-2022/23 на официальных YouTube-каналах перечисленных клубов, а также на YouTube-каналах Football Hub, ПроФутбол Digital и ТСН-Проспорт, входящих в медиахолдинг "1+1 media".

Вторым постановлением судья Сергей Вовк запретил УАФ и УПЛ применять какие-либо денежные и спортивные санкции к футбольным клубам, которые собираются транслировать самостоятельно свои домашние матчи. В определении Печерского суда также от 31 августа указано, что соответствующее заявление о принятии необходимых мер подала Лобановская Светлана Валерьевна – дочь Валерия Лобановского.

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В статье: Сергей Мохник УАФ телепул
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Источник:
tribuna.com

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Комментарии (13)
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Zapp Brannigan (Київ)
01.09.2022 в 16:10
Ну з точки закону все правильно, покарати може лише суд, тому стежимо за судовим процесом...
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0
0
Одіссей (Донецьк)
01.09.2022 в 16:09
Клубы Святого Грааля... точнее бениного унитаза. Как правильно сказал Сергей Болотников к чем он прикасается все превращается в лайно.
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0
0
Wienczo (Шепетівка)
01.09.2022 в 16:03
"Суркісня і ко" все порішали...
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0
0
storm_ua (Николаев)
01.09.2022 в 15:53
Наххх такой футбол...уроды.. выродки
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0
-1
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Виктор 2209 (Мехико)
01.09.2022 в 15:20
Эта мафия бессмертая (
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+1
-1
alexfc (Киев)
01.09.2022 в 15:09
А якім боком печерський суд до спортивних трансляцій. Тим більше самий гуманний (корупційний та продажний). де за гроші винесуть любу ухвалу. Потрібно звертатись спортивний арбітраж в Лозані та уефа. І нехай вони винесуть рішення.
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+1
-2
Архат (Киев)
01.09.2022 в 15:34
Все потому, что данные вопросы лежат в гражданско-правовой плоскости, а не спортивной, и разрешаются судами общей юрисдикции, а не спортивной.
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+1
0
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ramazan (Конотоп)
01.09.2022 в 15:05
текс шикарно написан: ... домашних матчей "Динамо", "Зари", "Днепра-1", "Металлиста" и "Движения" .... АУУУУ редакция ничего не смущает???? )))
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0
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ramazan (Конотоп)
01.09.2022 в 15:10
О, исправили ))) хорошо, что читаете комментарии
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0
0
380974904829 (Одесса)
01.09.2022 в 14:58
Значит Динамо,Заря,Днепр-1 и Рух остаютса на 2+2?и где смотреть матчи Шахтера, Динамо и Днепра-1 в еврокубках?
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0
0
Gallardo (Krivbass) (Krivoy Rog)
01.09.2022 в 14:52
это вам не европейский суд, здесь украинская мафия правит
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+1
-2
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
01.09.2022 в 14:47
Ну что съели те кто говорил что клубы нарушают правила.
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+3
0
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Тень (Киев) (Киев)
01.09.2022 в 15:00
Зовсім пагано з головою? Печерський суд... Ну-ну. Самий "чесний" суд в Україні. Ага-ага.А порушників треба карати. Але у нас ...
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+1
-2

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