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Руководитель спортпроектов 1+1: Динамо, Заря, Днепр-1, Рух и Металлист бесплатно передали нам телеправа

Общие новости
(2 голосов)

Внесем ясность в вопрос

Руководитель спортпроектов 1+1: Динамо, Заря, Днепр-1, Рух и Металлист бесплатно передали нам телеправа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководитель спортивных проектов "1+1" Степан Щербачев ответил, платила ли компания 1+1 "Динамо", "Зари", "Днепру-1", "Руху" и "Металлисту" за телеправа.

"Компания 1+1 медиа обязалась обеспечить трансляцию. Все права клубами переданы компании бесплатно".

Таким образом, перечисленные клубы ничего не заработают на трансляциях.

Ранее мы сообщили, что Печерский районный суд Киева принял два решения об обеспечении исков по истории с телепулом УПЛ.

Читайте такжеСуд запретил УПЛ и УАФ наказывать клубы за нарушение условий единого телепула

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В статье: телепул Степан Щербачев
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