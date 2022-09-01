Руководитель спортпроектов 1+1: Динамо, Заря, Днепр-1, Рух и Металлист бесплатно передали нам телеправа
Внесем ясность в вопрос
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководитель спортивных проектов "1+1" Степан Щербачев ответил, платила ли компания 1+1 "Динамо", "Зари", "Днепру-1", "Руху" и "Металлисту" за телеправа.
"Компания 1+1 медиа обязалась обеспечить трансляцию. Все права клубами переданы компании бесплатно".
Таким образом, перечисленные клубы ничего не заработают на трансляциях.
Ранее мы сообщили, что Печерский районный суд Киева принял два решения об обеспечении исков по истории с телепулом УПЛ.
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